МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам 2018 года составила 12,614 миллиарда долларов, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам года — 5,38 доллара против 3,25 доллара годом ранее. Выручка Novartis за прошлый год составила 51,9 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с прошлогодним показателем на 6%.

В четвертом квартале 2018 года чистая прибыль компании составила 1,194 миллиарда долларов, что на 40% ниже показателя аналогичного периода 2016 года. Разводненная прибыль на акцию составила 0,51 доллара против 0,84 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 3%, до 13,269 миллиарда долларов в отчетном квартале.

"В 2018 году мы переосмыслили Novartis. Мы предприняли серьезные шаги для того, чтобы стать фармацевтической компанией, которая сосредотачивает свой капитал на разработке, запуске и создании глобального доступа к прорывным лекарственным средствам", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Васа Нарасимхана (Vas Narasimhan).

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России.