МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль интернет-аукциона eBay по US GAAP по итогам 2018 года составила 2,53 миллиарда долларов против убытка в 1,02 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании.

Чистая разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 2,55 доллара против убытка в 0,95 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период выросла на 8,3%, до 10,746 миллиарда долларов.

Чистая прибыль eBay в четвертом квартале прошлого года составила 760 миллионов долларов против убытка в 2,6 миллиарда долларов годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,8 доллара против убытка в 2,51 доллара за аналогичный отчетный период 2017 года. Квартальная выручка поднялась на 6,3%, до 2,877 миллиарда долларов.

Число активных покупателей по состоянию на 31 декабря 2018 года составило 179 миллионов человек, что на 5% выше показателя годичной давности.

Согласно прогнозу eBay, компания ожидает получить в первом квартале 2019 года выручку в диапазоне 2,55-2,6 миллиарда долларов, а разводненную прибыль на акцию на уровне 0,4-0,44 доллара. По итогам всего 2019 года eBay ожидает получить выручку в диапазоне 10,7-10,9 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию, по оценке компании, может достичь 1,83-1,93 доллара.

Американский интернет-аукцион eBay был основан в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.