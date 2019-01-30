МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Группа компаний "Обувь России", один из крупнейших российских обувных ритейлеров, в 2018 году увеличила консолидированную выручку на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,526 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Консолидированная выручка в четвертом квартале увеличилась на 4,5%, до 3,72 миллиарда рублей. Продажи сопоставимых магазинов "Обуви России" (like-for-like, LfL) в четвертом квартале снизились на 12,3%. При этом размер среднего чека уменьшился на 1,1%, а число чеков снизилось на 11,3%. Сопоставимые продажи за год сократились на 8,8%, средний чек повысился на 0,7%, число чеков снизилось на 9,4,%.

В январе-декабре "Обувь России" открыла 192 новых магазина (22 магазина — в четвертом квартале), включая 144 собственных магазина и 48 франчайзинговых объектов. Общее количество магазинов на 31 декабря достигло 727: 566 магазинов под собственным управлением и 161 — франчайзинговых. Торговая площадь за 12 месяцев увеличилась на 34,2% в годовом выражении — до 53,8 тысячи квадратных метров.

Группа "Обувь России" — крупный российский обувной ритейлер. Компания была основана в 2003 году, она развивает несколько обувных сетей, включая сети Westfalika, "Пешеход" и Emilia Estra. Глава "Обуви России" Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР", управляющей компании группы, структура бизнесмена Михаила Прохорова — 16%.