МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам 2018 года увеличилась на 24% в годовом выражении, составив 10,46 миллиарда долларов, свидетельствуют данные компании.

Чистая разводненная прибыль в пересчете на акцию за отчетный период составила 17,85 доллара против 13,85 доллара за 2017 год. Выручка Boeing увеличилась при этом на 8%, составив 101,127 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала 2018 года прибыль Boeing выросла на 3%, до 3,424 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 5,93 доллара против 5,49 доллара за четвертый квартал 2017 года. При этом эксперты ожидали показатель на уровне 4,58 доллара на акцию. Выручка за три отчетных месяца выросла на 14%, достигнув 28,341 миллиарда долларов.

По итогам 2019 года Boeing ожидает прибыль на акцию в размере 21,9-22,1 доллара за бумагу.

"Во всех подразделениях наша команда продемонстрировала высокие операционные показатели и клиентоориентированность, обеспечив рекордную выручку, прибыль и денежные потоки. В 2018 году мы закрепились на лидирующей позиции в аэрокосмической отрасли по всему миру", — приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора Boeing Денниса Мюленбурга (Dennis Muilenburg)

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре корпорации функционируют три крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся производством гражданских воздушных судов, Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы, а также Boeing Global Services — подразделение для сервисной работы с заказчиками. Заводы компании расположены в 65 странах, продукция поставляется в более чем 150 стран.