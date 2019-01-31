МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, принял решение включить экс-главу "Ленты" Яна Дюннинга в список кандидатур для избрания в новый состав совета, сообщается в материалах компании.

"Включить Дюннинга Яна Гезинюса в список кандидатур для голосования по выборам в состав совета директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО "Магнит", проводимом по итогам 2018 отчетного года", — говорится в сообщении.

Ранее в январе "Магнит" объявил об одобрении советом директоров назначения Дюннинга президентом и членом правления компании, которое возглавляет генеральный директор Ольга Наумова. Команда топ-менеджмента ритейлера по-прежнему остается подотчетной Наумовой как гендиректору и председателю правления, а гендиректор — президенту и совету директоров.