МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Новые правила получения пропусков для большегрузов не окажут влияния на цены продуктов и их поставки в столицу, сообщили в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.

В четверг газета "Коммерсант" написала, что союзы транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о возможных перебоях в поставке продуктов и росте затрат на логистику в связи с изменениями правил передвижения грузовых машин в столице.

"Введение новых правил выдачи разовых пропусков для большегрузов не может повлиять на стоимость продуктов и их поставки в Москву", — заявили в пресс-службе правительства столицы.

Также в сообщении говорится, что представители торговых сетей Москвы на встречах с мэрией не высказывали никаких опасений касательно новых правил выдачи пропусков для большегрузов.

"Время выдачи разовых пропусков увеличилось с 3 до 8 часов, но большинство ритейлеров получают пропуска либо на квартал, либо на целый год. Со многими представителями торговых сетей мы уже переговорили, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

В пресс-службе столичного департамента транспорта ранее также подчеркнули, что перебоев с доставкой продуктов или грузов в столице не будет, поскольку постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска в город.