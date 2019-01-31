МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Компания "Галс-Девелопмент" (входит в группу ВТБ) в ближайшем времени намерена завершить продажу гостиницы "Пекин", расположенной в центре столицы у метро "Маяковская", пишет "Коммерсант" со ссылкой на двух консультантов на рынке недвижимости и инвестбанкира.

Один из собеседников газеты рассказал, что покупателем гостиницы выступает компания Sichuan Railway Investment Group (SRIG), которая базируется городе Чэнду (Китай).

В свою очередь "Галс-Девелопмент" сообщил, что договор с покупателем уже подписан, но раскрывать покупателя отказала, подтвердив, что это государственная компания из Китая.

О том, что китайская компания ведет переговоры о покупке "пекина", рассказал "Ъ" один из чиновников Чувашии. Об этом представители SRIG рассказали на встрече с властями республики, которая прошла недавно. В регионе у SRIG есть несколько сельскохозяйственных проектов.

Партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова рассказала о том, что запрашиваемая стоимость гостиницы "Пекин" составляла 6 млрд рублей. Сюда включены расположенное рядом здание общежития площадью 5000 кв. м. По данным источника издания, SRIG планирует создать на части этих площадей центр китайской культуры.

Гостиница "Пекин" была построена в 1958 году в стиле сталинского ампира. До 2003 года она принадлежала мэрии Москвы, затем перешла в дочернюю структуру АФК "Система" — "Система-галс". В 2009 году объект вместе с частью девелоперских активов "Системы" перешел за долги ВТБ. В 2016 году "Пекин" был выставлен на продажу.