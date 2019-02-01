МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Акционеры "Открытие холдинга", на долю которого приходится 7,9% акций НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК), приняли решение выйти из капитала ОВК, следует из материалов холдинга.

"Принять решение о прекращении участия акционерного общества "Открытие холдинг" в публичном акционерном обществе "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания", — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте ОВК, крупнейшим акционером компании является банк "ФК Открытие" с долей в 24,3%, еще 19% принадлежит УК "Север ЭМ", 9,3% — АО "Концерн "Уралвагонзавод"; также, помимо "Открытие холдинга", 5,7% — у компании "Сафмар Финансовые инвестиции", 6,8% — у прочих стратегических инвесторов. Free-float составляет 27%.