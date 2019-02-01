МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского фармацевтического гиганта Merck&Co по US GAAP за 2018 год увеличилась более чем в два раза и составила 6,22 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,32 доллара против 0,87 доллара годом ранее, а объем продаж увеличился на 5% — до 42,294 миллиарда долларов.

В четвертом квартале 2018 года компания получила чистую прибыль в размере 1,827 миллиарда долларов против убытка в 1,046 миллиарда долларов годом ранее. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная прибыль составила 0,69 доллара против убытка в 0,39 доллара годом ранее. Объем продаж компании вырос на 5% — до 10,998 миллиарда долларов.

Компания ожидает, что объем продаж за 2019 год будет в диапазоне 43,2-44,7 миллиарда долларов. Прибыль на акцию ожидается на уровне 3,97-4,12 доллара.

Merck&Co., Inc. — одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире, была образована в 1891 году на базе активов старейшей фармацевтической компании — немецкой Merck KGaA. После Второй мировой войны стала функционировать как независимая структура. Штаб-квартира компании расположена в Нью-Джерси.