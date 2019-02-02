МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) выступило с предложением ввести в стране штраф за недостоверную маркировку продукции ГОСТами, пишет "Российская газета".

В настоящее время в России производители некачественной продукции ничем не рискуют, если ставят на свой товар соответствующий знак, рассказал изданию руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

По его мнению, в таких случаях нечестного отношения к покупателям было бы своевременным ввести оборотный штраф в размере 1% от годовой выручки компании-нарушителя. При повторном нарушении — уже штрафовать на 3%.

"Практика оборотных штрафов в сфере технического регулирования и обращения продукции на рынке уже есть, и ее надо расширять", — добавил представитель ведомства.

Абрамов напомнил, что ранее такого рода административные наказания были введены на топливном рынке. Это заставило многих владельцев АЗС пересмотреть свой подход к работе, что в свою очередь снизило в два раза долю некондиционного топлива.