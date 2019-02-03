МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Ространснадзор проведёт внеплановую проверку перевозчика после ДТП с автобусом в Калужской области, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Автобус с детьми опрокинулся утром в воскресенье в Калужской области. В МЧС России сообщали о 21 пострадавшем, среди которых 20 детей. По последним данным МВД, четыре человека погибли, однако в соцсетях появилась информация о 8 погибших, которую УМВД опровергло.

"По предварительным данным, 3 февраля 2019 г. в 09.15 на 128-м километре автодороги "Калуга — Вязьма" водитель автобуса "МАН" не справился с управлением, совершил опрокидывание в кювет. Причины устанавливаются", — сообщили в ведомстве.

В Ространснадзоре отметили, что перевозка была заказная, "перевозчик индивидуальный предприниматель, не лицензиат".