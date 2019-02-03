МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Суд над задержанными моряками из РФ состоялся в Кабо-Верде, им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщили РИА Новости в посольство России в республике.

"Над задержанными моряками состоялся суд об избрании меры пресечения. В соответствии с решением суда была избрана мера пресечения содержания под стражей", — сказали в дипмиссии.

Собеседник агентства добавил, что все задержанные находятся сейчас в тюрьме в черте города Прая на период проведения следствия по данному делу.

Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в пятницу. Судно ESER под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер (Марокко), было задержано, когда сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа. Согласно заявлению уголовной полиции Кабо-Верде, после проверки судна было конфисковано 260 тюков общим весом 9,57 тонны. В результате анализа было установлено, что в тюках находится кокаин.