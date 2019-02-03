МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Документы о прохождении техосмотра автобусом, который попал в ДТП под Калугой, датированы 2018 годом, но их подлинность вызывает сомнения, заявил в воскресенье представитель группы Госавтоинспекции России, который работает на месте трагедии.

"Документы о прохождении техосмотра автобусом датированы декабрем 2018 года. Вместе с тем юридическое состояние данных документов вызывает сомнение в подлинности. В связи с чем будет проведена их экспертиза", — рассказал собеседник агентства.

В воскресенье утром в Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые ехали из города Ярцево Смоленской области в филармонию для выступления в конкурсе. По данным МЧС, спасательные работы на месте завершены, погибли семь человек. Минздрав РФ ранее сообщал, что в стационарах после ДТП остаются 33 человека, из них 27 детей.