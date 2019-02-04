МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ может в понедельник, 4 февраля, рассмотреть вопрос о финансировании своей дочерней структуры — зеленоградского завода микроэлектроники "Ангстрем-Т", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В настоящее время ВЭБ.РФ является единственным акционером завода, до 2008 года предприятие принадлежало бывшему министру связи Леониду Рейману. ВЭБ подал заявление о банкротстве завода микроэлектроники "Ангстрем-Т"

"В 2019 году заводу для продолжения работы необходимо 3 млрд рублей, причем 644 млн рублей уже в I квартале", — цитирует издание одного из собеседников. Правление ВЭБ.РФ вынесло на заседание наблюдательного совета вопрос о финансировании проекта не более чем на 3,4 млрд рублей, из которых половина может быть выдана в качестве кредита на операционную деятельность в текущем году. Лимит составит 1,7 млрд рублей по ставке 0,01% годовых, срок погашения до 2028 года.

Напомним, что в начале января в московский арбитраж было подано заявление госкорпорации развития о банкротстве подконтрольного ей завода "Ангстрем-Т". ВЭБ объяснял это необходимостью финансового оздоровления "Ангстрем-Т".

Министерство торговли США в сентябре 2016 года внесло предприятие "Ангстрем-Т" в санкционный список.