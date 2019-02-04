МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Миллиардер Михаил Прохоров напрямую стал владельцем 100% ООО "Группа Онэксим", свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Прохоров стал владельцем 100% ООО с 1 февраля. До этого он контролировал "Группу Онэксим" через компанию Onexim Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

"Группе Онэксим" напрямую принадлежит почти 52% акций энергокомпании "Квадра". Всего в косвенном распоряжении Прохорова 79,56% акций энергокомпании (с учетом отсутствия дивидендов по привилегированным акциям доля голосующих акций в его распоряжении составляет 82,69%).

Группа "Онэксим" — один из частных инвестфондов с диверсифицированным портфелем вложений в горнорудной промышленности, финансовом секторе, недвижимости, энергетике и высоких технологиях. В число активов, которыми группа владеет или управляет, входят энергокомпания "Квадра", страховая компания "Согласие", банки "Международный финансовый клуб", "Ренессанс кредит" и др.