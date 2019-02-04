МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Тестирование технологий безэкипажного судовождения может начаться в феврале-марте этого года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

По словам собеседника агентства, 31 января в Петербурге состоялось совещание совместной рабочей группы реализации пилотного проекта безэкипажного судовождения с участием руководителей и экспертов "Росморпорта", "Совкомфлота" и ряда компаний. По итогам встречи они согласовали общий план проекта и первоочередные мероприятия для реализации в феврале-марте.

Пилотный проект предполагает разработку и тестирование технологий автоматического судовождения и дистанционного управления судами коммерческого флота различного назначения и тиражируемого решения на его основе. Эти технологии позволят повысить безопасность судоходства и сократить численность экипажа на борту, отметили в пресс-службе НТИ.

В рамках проекта планируется также создать единую технологическую платформу безэкипажного управления судами. Виртуальная платформа позволит в несколько раз сократить сроки разработки технологии движения морского судна без экипажа – с 5-7 лет до двух. Результаты проекта будут представлены Минтрансу РФ и IMO (Международной морской организации) вместе с предложениями внести соответствующие изменения в международные и российские нормативно-правовые и нормативно-технические документы.