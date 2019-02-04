МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Крупные российские ритейлеры снизили цены на флагманские смартфоны Apple — iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max — почти на 8%, свидетельствуют данные продавцов.

Так, стоимость iPhone XR 64 ГБ снизилась с 63,99-64,99 тысячи рублей до 59,99 тысячи рублей в "М.Видео", "Эльдорадо", re:Store и ряде интернет-магазинов, а также в салонах операторов связи. При этом цена на смартфон на сайте Apple по-прежнему составляет 66,092 тысячи рублей.

Цена на iPhone XS 64 ГБ уменьшилась с 87,99 тысячи рублей до 80,99 тысячи рублей в сети "М.Видео-Эльдорадо", в ряде интернет-магазинов и салонах операторов связи. Также ритейлеры снизили цены и на iPhone XS Max 64 ГБ с 96,99 тысячи рублей до 88-89,99 тысячи рублей. На сайте Apple и re:Store стоимость этих моделей не изменилась.

Глава Apple Тим Кук на прошлой неделе в интервью агентству Рейтер заявил, что компания планирует снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone в странах, где национальные валюты значительно обесценились по отношению к доллару. Один из экспертов допустил, что Apple в России может снизить рекомендованные цены на свои смартфоны на 5-10% уже в феврале, а торговые сети — в пределах 5%.

Компания Apple 12 сентября 2018 года представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Продажи первых двух моделей в РФ начались 28 сентября, последняя стала доступна 26 октября. Модель iPhone XR обозначается как "бюджетная", его цена на тот момент составляла 64,99 тысячи рублей. Затем в январе наряду с ростом ставки НДС с 18% до 20% Apple в РФ повысила цены на свою продукцию почти на 2%, в частности, на iPhone XR.

В ноябре прошлого года японская газета Nikkei со ссылкой на источник сообщила, что Apple отменяет дополнительное производство смартфонов iPhone XR из-за слабого спроса. Один из экспертов российского рынка смартфонов говорил, что модель iPhone XS в РФ приняли "очень прохладно".