МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Росстандарт хочет внести на рассмотрение парламента законопроект, который избавит жителей России от необходимости проверки правильности работы счетчиков учета воды. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава ведомства Алексей Абрамов.

Он отметил, что в настоящее время "ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку".

" Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены… Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик — достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы", — пояснил Абрамов и добавил, что Росстандарт вместе с рядом других ведомств разработает соответствующие поправки в законодательство.

"Поэтому вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как "поверочное рабство" — обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов. Единственное, что в случае принятия поправок потребуется от собственников или арендаторов жилья, — обеспечить доступ к внутридомовым счетчикам для специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании", — добавил он.

Сейчас необходимостью регулярно проводить проверку счетчиков пользуются мошенники. Они обзванивают квартиры и сообщают, что жильцы просрочили время поверки счетчиков, из-за чего им грозит отключение воды. После этого злоумышленники предлагают за плату проверить либо заменить счетчики.