МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания Germania вместе со своими партнерами по техобслуживанию заявила о банкротстве из-за роста цен на топливо и ослабления курса евро к доллару, сообщается на сайте компании.

"Germania Fluggesellschaft mbH, ее партнер по техобслуживанию Germania Technik Brandenburg GmbH, а также Germania Flugdienste GmbH заявили о банкротстве в берлинском суде района Шарлоттенбург в понедельник, 4 февраля 2019 года", — говорится в релизе. Полеты были прекращены в ночь на вторник, 5 февраля.

Такой шаг компания объясняет непредвиденными событиями, среди которых рост цен на топливо, зафиксированный прошлым летом, который совпал с ослаблением евро по отношению к доллару. Среди причин компания также упоминает значительные задержки ввода самолетов в эксплуатацию и нехарактерно высокое количество мероприятий по техобслуживанию.

Germania — независимая немецкая авиакомпания, созданная более 30 лет назад. На коротких и среднемагистральных рейсах авиакомпания перевозила более 4 миллионов пассажиров в год. Germania предлагает маршруты из 18 аэропортов Европы в более чем 60 пунктов назначения на континенте, в Северной Африке и на Ближнем Востоке.