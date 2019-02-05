МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. АФК "Система" ведёт переговоры о покупке акций в маркетплейсе Ozon, по итогам сделки доля корпорации и её структур в Ozon увеличится до 40%, сообщил РИА Новости управляющий партнер АФК Алексей Катков.

Сейчас долей онлайн-площадки в 18,7% владеет МТС, 16,3% принадлежит венчурному фонду Sistema_VC. Головная компания АФК "Система" недавно приобрела 0,5% Ozon. Таким образом, группе АФК "Система" принадлежит 35,5% в Ozon. Также среди акционеров компании Baring Vostok Capital Partners.

"На головную компанию Группы недавно приобретено 0,5% и в ближайшее время она может довести свою долю в уставном капитале интернет-ритейлера до 5%. В результате доля Группы АФК "Система" в Ozon может достичь 40%…. Мы ведем переговоры с текущими миноритарными акционерами Ozon о выкупе их пакета", — рассказал Катков.

"В последнее время сектор электронной коммерции вышел на качественно новый уровень, он растет двузначными темпами и находится на пороге консолидации. Сектор стал весьма привлекателен для инвесторов, сюда охотно идут крупные игроки. Мы полагаем, что Ozon обладает всеми предпосылками, чтобы стать русским Amazon и завоевать лидерские позиции на перспективном рынке e-commerce", — отметил представитель "Системы".

Ozon — одна из крупнейших российских e-commerce площадок. Занимает шестое место в списке самых дорогих компаний Рунета по версии российского Forbes.