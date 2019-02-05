МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Заместитель директора департамента производства полетов авиакомпании "Аэрофлот" Анатолий Якимчук задержан силовиками, сообщил РИА Новости источник, близкий к авиакомпании.

Ранее газета РБК написала, что его подозревают в даче взятки руководителю врачебно-летной комиссии.

"Он (Якимчук — ред.) задержан ФСБ", — сказал источник агентства.

Официальным подтверждением авиакомпании и комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Источник, близкий к "Аэрофлоту", не верит в виновность Якимчука. Он связывает это с дисциплинарным взысканием, которое тот сделал одному из пилотов. По словам собеседника агентства, пилот является родственником врача, заявившего на него в правоохранительные органы.

"История имеет под собой основания, его подставил этот врач, так как у него родственник — пилот "Аэрофлота", в прошлом году он брал отгул на два дня, но появился на работе через четыре дня. Якимчук за это сделал дисциплинарное взыскание, после этого история с ним и началась", — рассказал источник РИА Новости.