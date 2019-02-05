МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, включил ряд кандидатов для избрания в новый состав совета, в числе которых владелец Marathon Group Александр Винокуров и гендиректор "Детского мира" Владимир Чирахов, сообщается в материалах компании.

"Включить в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров ПАО "Магнит" на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2018 отчетного года, следующих кандидатов: Винокуров Александр Семенович;… Чирахов Владимир Санасарович", — говорится в сообщении.

В список включен также председатель правления Marathon Group Сергей Захаров. Среди кандидатов — глава онлайн-ритейлера одежды и обуви Lamoda Флориан Янсен, а также Евгений Кузнецов и Ханс Вальтер Кох.

Кроме того, в список кандидатов для избрания в новый состав совета вошли действующие члены совета директоров: старший вице-президент ВТБ Алексей Махнев, глава управления прямых инвестиций и специальных проектов "ВТБ Капитала" Тимоти Демченко, один из основателей UFG Чарльз Райан, управляющий партнер Foley Retail Consulting Пол Фоли, бывший финансовый директор KPMG в СНГ Грегор Моват, партнер Mazovia Capital Джеймс Симмонс.

В свою очередь Александр Присяжнюк, сейчас состоящий в совете директоров, в список кандидатов не включен. В настоящий момент совет директоров "Магнита" состоит из семи человек.

"Магнит" — один из ведущих продуктовых ритейлеров России. Под управлением компании на конец сентября находилось 17,442 тысячи магазинов. Выручка сети в 2017 году выросла на 6,4% — до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% — до 91,78 миллиарда рублей. Крупнейшими акционерами "Магнита" являются ВТБ (владеет 17,28% акций ритейлера) и инвесткомпания Marathon Group (11,82% акций).