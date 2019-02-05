МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Уголовное дело на замдиректора департамента производства полетов – главного пилота компании "Аэрофлот российские авиалинии", которого обвиняют в покушении на дачу взятки, направлено в суд, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В нем отмечается, что речь идет о взятке главе врачебно-летной экспертной комиссии за положительное заключение о годности к летной работе в размере 50 тысяч рублей.

"Замдиректора департамента производства полетов – главный пилот ПАО "Аэрофлот российские авиалинии" обвиняется в покушении на дачу взятки", — говорится в сообщении СК в Whatsapp.

Как сообщает СК, 2 апреля 2018 года "он передал 50 тысяч рублей председателю центральной врачебно-летной экспертной комиссии за содействие в получении положительного заключения о годности к летной работе, несмотря на результаты медицинских исследований, свидетельствующих о наличии заболевания сердечно-сосудистой системы".