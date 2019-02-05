МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" ввела новые правила провоза ручной клади, теперь у пассажиров будут два варианта провоза вещей на борту, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Низкобюджетная авиакомпания "Победа" изменила правила провоза ручной клади в целях исполнения решения Верховного суда РФ. С 18 февраля 2019 года на рейсах "Победы" разрешается провоз в салоне самолета одного места ручной клади весом не более 10 килограммов и габаритами 36х30х4 сантиметров", — сообщили в лоукостере.

Также допускается к провозу следующий перечень вещей, утвержденный Федеральными авиационными правилами: дамская сумка или портфель, или рюкзак габаритами 36х30х23 сантиметров, букет цветов, верхняя одежда, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детская люлька при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляска, товары из магазинов duty free габаритами не более 10х10х5 сантиметров.

"Мы буквально в точности до запятой исполнили требования Федеральных авиационных правил согласно решению Верховного суда. Но я знаю, что наши клиенты были абсолютно довольны прежними правилами: в их интересах мы сохраняем… привычную… редакцию — без ограничений по весу, количеству мест и внешнему виду перевозимых предметов. Теперь клиенты могут выбрать, какими правилами удобнее пользоваться:… взять в салон любое количество мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных производителем габаритов 36х30х27 сантиметров, или руководствоваться новыми правилами… и взять в салон только одно место ручной клади весом до 10 килограммов и габаритами до 36х30х4 сантиметров плюс перечень вещей из Федеральных авиационных правил", — заявил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

В перевозчике из-за полной загрузки рейсов по-прежнему отсутствует возможность провоза платной ручной клади: все место в салоне самолета распределяется исключительно для бесплатной ручной клади.

"Победа" ввела габариты 36х30х27 сантиметров на провоз бесплатной ручной клади в декабре 2017 года. Расчет габаритов ручной клади для ее безопасного размещения на борту был предоставлен производителем воздушных судов — компанией Boeing. Одновременно лоукостер отменил ограничения по весу, количеству мест и типу ручной клади. Также была отменена платная ручная кладь: все место в салоне было распределено исключительно для бесплатной ручной клади максимально возможного размера.