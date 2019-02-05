МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. LetterOne (L1) российского бизнесмена Михаила Фридмана планирует выкупить испанскую розничную сеть Dia, говорится в релизе инвестиционной компании.

Сейчас L1 владеет 29% в ритейлере. Она планирует выкупить оставшуюся долю по цене 0,67 евро за акцию, получив полный контроль над Dia. Таким образом, стоимость покупки составит около 300 миллионов евро, а вся компания будет оценена в 400 миллионов евро, отмечает агентство Рейтер.

В рамках сделки L1 также планирует инвестировать 500 миллионов евро в капитал ритейлера, что должно помочь ему провести трансформацию и восстановить лидирующие позиции. По мнению инвесткомпании, Dia в настоящее время находится в состоянии структурного упадка, а запланированная ею допэмиссия акций на 600 миллионов евро не в состоянии решить фундаментальные стратегические проблемы, а также проблемы с управлением и структурой капитала.

"Под руководством L1 Dia может вновь стать ведущим игроком в сфере розничной торговли продуктами питания в Испании, Бразилии, Аргентине и Португалии, в интересах всех заинтересованных сторон, включая клиентов, сотрудников, франчайзи, поставщиков, кредиторов и акционеров", — говорится в релизе.

Сторонам предстоит получить одобрение на сделку от акционеров Dia, владеющих не менее 35,5% в компании, а также от Национальной комиссии по рынку ценных бумаг (CNMV) Испании.

Продуктовый ритейлер Dia был основан в 1979 году, его штаб-квартира находится в Лас-Розас-де-Мадрид. Розничная сеть компании насчитывает более 7300 магазинов, штат составляет 67 тысяч сотрудников.