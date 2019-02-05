МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Олега Сафонова от должности руководителя Ростуризма, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Медведев подписал соответствующее распоряжение после встречи в понедельник с вице-премьерами. В ходе совещания глава кабмина обратил внимание на необходимость при развитии туризма в РФ правильно расставлять приоритеты и эффективно управлять средствами и дал поручение аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению работы на этом направлении.

Сафонов возглавлял Федеральное агентство по туризму с мая 2014 года — сперва как исполняющий обязанности, а с января 2015 года — как полноценный глава агентства.