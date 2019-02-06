МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (компания дивизиона UCL Port — структуры UCL Holding) стал лидером рейтинга стивидоров по контейнерообороту в 2018 году, его оборот по сравнению с 2017 годом вырос на 12,2% — до 722,03 тысячи TEU, следует из данных исследования агентства InfraNews, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Экспорт "Контейнерного терминала Санкт-Петербург" (Большой порт Санкт-Петербург) в минувшем году вырос на 5,2% — до 373,57 тысячи TEU, импорт — на 20,7%, до 348,46 тысячи TEU.

Второе место занимает "Первый контейнерный терминал" (Большой порт Санкт-Петербург, входит в Global Ports), увеличивший в 2018 году оборот контейнеров на 11,4% — до 616,77 тысячи TEU, при этом экспорт контейнеров вырос на 24,7% — до 375,4 тысячи TEU, импорт снизился на 4,5% — до 241,38 тысячи TEU.

Третье место в топ-10 получил "Владивостокский морской торговый порт" (порт Владивосток; входит в группу Fesco) с ростом контейнерооборота на 17,7% — до 550,98 тысячи TEU, при этом экспорт контейнеров вырос на 20,8% — до 198,54 тысячи TEU, импорт — на 19%, до 222,35 тысячи TEU, транзит снизился на 40,8% — до 9,67 тысячи TEU, каботаж вырос на 19,9% — до 120,42 тысячи TEU.

Четвертую строчку рейтинга заняла "Восточная стивидорная компания" (порт Восточный; входит в Global Ports) с ростом оборота на 13,1% — до 419,2 тысячи TEU. "НУТЭП" (порт Новороссийск; входит в группу "Дело") расположился на пятом месте рейтинга, увеличив перевалку контейнеров на 9,6% — до 332,75 тысячи TEU. Шестое место принадлежит "Петролеспорту" (Большой порт Санкт-Петербург; входит в Global Ports) с ростом оборота на 19,6% — до 246,44 тысячи TEU. Седьмую строчку занимает "НЛЭ" (порт Новороссийск; входит в группу НМТП) со снижением контейнерооборота на 4,4% — до 230,94 тысячи TEU.

Восьмое место у "Балтийской стивидорной компании" (порт Калининград; входит в группу НМТП) с ростом контейнерооборота на 23,8% — до 194,05 тысячи TEU. Далее идет ПАО "НМТП" (порт Новороссийск, головная компания группы НМТП), снизившее оборот контейнеров на 0,1% — до 191,18 тысячи TEU. Завершает топ-10 стивидоров по контейнерообороту порт "Бронка" (Большой порт Санкт-Петербург, оператор — "Феникс"), увеличивший контейнерооборот на 184,5% — до 182,91 тысячи TEU.

По итогам 2018 года 10 крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 3,69 миллиона TEU, что составляет 73% всего контейнерооборота морских портов России и превышает показатель 2017 года на 15,2%, говорится в исследовании. Ранее гендиректор исследовательского агентства InfraNews, транспортный эксперт Алексей Безбородов сообщил РИА Новости, что тренд на контейнеризацию перевозимых морем грузов, в том числе на экспорт из РФ, в ближайшие годы сохранится, в 2019 году рост контейнерооборота экспортируемых грузов составит 20%, импортируемых — 10%.