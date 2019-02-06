МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 25 марта рассмотрение иска зарегистрированного в Панаме фонда Ifre Stiftung Foundation о взыскании более 19,7 миллиона долларов с ЗАО "Башня Федерация" (бывшее ЗАО "Миракс-Сити"), владеющего одноименным комплексом небоскребов в "Москва-Сити", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Иск поступил в арбитраж в августе. В нем панамский фонд требует от ответчика погасить задолженность по договору займа от 17 ноября 2008 года. Как пояснил представитель истца в суде, обязательства ответчика выплатить заём наступили в 2018 году.

Представитель ответчика заявил в суде в среду, что на балансе компании "Башня Федерация" задолженность перед Ifre Stiftung не числится. Суд отложил заседание для предоставления сторонами дополнительных доказательств.

Комплекс "Башня Федерация" спроектирован по принципу "вертикальной улицы", соединенной скоростными лифтами, и состоит из двух башен: "Восток" (введена в ноябре 2017 года) и "Запад" (введена в 2007–2008 годах), возведенных на одном стилобате. Высота "Востока" — 374 метра, это самый высокий объект недвижимости в Европе. Площадь здания составляет 443 тысячи квадратных метров. Количество этажей — 101 (97 наземных и 4 подземных). В комплексе 67 лифтов и 16 эскалаторов.

По данным ЕГРЮЛ, учредителями ЗАО "Башня Федерация" в 2002 году были Сергей Полонский (80%), Владимир Адикаев и Артур Кириленко — по 10%. Полонский до кризиса 2008 года входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую комплекс "Федерация". Летом 2017 года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.