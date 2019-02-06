МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение освободить молодые семьи от уплаты НДФЛ, если речь идет о приобретении единственного жилья, но обратил внимание на необходимость исключить злоупотребления.

В среду глава государства принимает участие в пленарном заседании форума "Деловой России". Один из участников форума предложил рассмотреть возможность исключить необходимость оплаты НДФЛ для молодых семей и смежных категорий граждан при покупке жилья.

В ответ президент заметил, что такой порядок действовал до 2015 года. "Чтобы не было только всяких злоупотреблений здесь, нужно посмотреть, конечно. Но если речь идет о единственном жилье, как вы сказали, то тогда, мне кажется, это вполне обоснованное предложение, я его поддерживаю", — заявил Путин.