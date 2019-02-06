МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания "Ютэйр" не имеет критической задолженности, заявил замглавы Минтранса Александр Юрчик журналистам в кулуарах форума NAIS-2019.

Авиакомпания в 2015 году заключила соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам на 38,6 миллиарда рублей. Еще "Ютэйр" отдельно должна 17,4 миллиарда рублей Сбербанку. В конце декабря газета "Ведомости" написала, что "Ютэйр" попросила участников кредитного синдиката списать примерно 75% долга — около 30 миллиардов рублей. До этого авиакомпания допустила дефолт по реструктурированному долгу: выплатила проценты по 12-летнему кредиту, но не выплатила их по семилетнему. Синдикат кредиторов авиакомпании продолжает переговоры с Минфином РФ о получении новой госгарантии по кредиту.

"Мне пришли недавно справки по всем авиакомпаниям, по их финансово-экономическому состоянию — вы знаете, что Росавиация мониторит это, а мы за этим внимательно наблюдаем — у "Ютэйра" нет больших задолженностей, есть текущие операционные, в рамках допустимых отклонений, перед контрагентами. Но критической задолженности нигде нет", — сказал Юрчик.

"Повлиять на кредиторов мы никак не можем, единственное, что мы можем — внимательно рассматривая финансово-экономическое состояние "Ютэйра" и внимательно слушая аргументы кредиторов, найти взаимоприемлемое для них решение по финансовой модели, которую разрабатывает авиакомпания. Изучив ее, кредиторы будут принимать свое решение о возможности реструктуризации долгов", — добавил он.

"Ютэйр" по итогам 2018 года увеличила перевозки пассажиров на 8,7% по сравнению с 2017 годом — до почти 8 миллионов человек. В 2019 году "Ютэйр" планирует перевезти 8,9 миллиона пассажиров и нарастить пассажиропоток на 12%.