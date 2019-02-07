МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО в 2018 году выросла на 10,8% по сравнению с показателем 2017 года и составила 1,317 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Консолидированная выручка выросла на 8,9% — до 8,214 миллиарда долларов. Показатель EBITDA составил 2,418 миллиарда долларов, увеличившись на 19%, рентабельность по EBITDA — 29,4% против 26,9% годом ранее. Свободный денежный поток за год вырос на 48% и составил 1,027 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала прибыль компании снизилась на 38,9% к уровню предыдущего квартала и составила 245 миллионов долларов. Выручка при этом сократилась на 6,2% — до 1,962 миллиарда долларов. Показатель EBITDA составил 537 миллионов долларов (спад на 20% в квартальном выражении). Маржа по EBITDA снизилась до 27,4% с 32,1%.

На финансовые результаты компании в первом квартале 2019 года будет оказывать давление высокий уровень цен на железорудное сырье. Данный негативный фактор будет компенсироваться началом сезонного восстановления уровня цен на сталь и высокой загрузкой оборудования, производящего высокомаржинальную продукцию (в том числе стана-5000), отмечается в сообщении.