МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской фармацевтической компании Sanofi по итогам 2018 года снизилась почти в два раза, до 4,306 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.

Прибыль в пересчете на акцию составила 3,45 евро против 6,7 евро по итогам 2017 года. Выручка компании уменьшилась на 1,7% — до 34,463 миллиарда евро.

При этом по итогам четвертого квартала чистая прибыль Sanofi в годовом выражении выросла вдвое — до 254 миллионов евро. В пересчете на акцию прибыль составила 0,2 евро против 0,1 евро за аналогичный период предыдущего года. Квартальная выручка поднялась на 3,5% — до 8,997 миллиарда евро. Объем продаж компании в России по итогам четвертого квартала сократился на 4% — до 153 миллионов евро.

Компания отмечает, что за исключением показателей подразделения Animal Health чистая прибыль компании в мире за весь год выросла на 14,5%. Вместе с этим негативное влияние на квартальную и годовую выручку оказали валютные колебания, отмечается в релизе.

Sanofi — одна из крупнейших мировых фармацевтических корпораций, первая по величине в Европе. Компания была образована в 2004 году путем слияния Sanofi-Synthelabo и Aventis. Sanofi работает более чем в 100 странах.