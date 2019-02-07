МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ упразднило правкомиссию по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Упразднить правительственную комиссию по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка", — говорится в постановлении от 2 февраля.

Как сообщается на сайте кабмина, правкомиссия по повышению конкурентоспособности и регулированию алкогольного рынка является координационным органом, образованным в целях выработки мер по совершенствованию экономических методов регулирования производства и оборота алкогольной продукции, правовых и рыночных механизмов развития конкуренции в данной сфере, по противодействию незаконному производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и нарушению требований антимонопольного законодательства.