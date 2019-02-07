МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Dunkin' Brands Inc., которой принадлежат сети быстрого питания Dunkin' и Baskin-Robbins, за 2018 год сократилась на 15,2%, до 229,9 миллиона долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,71 доллара против 2,94 доллара в 2016 году. Выручка компании выросла на 3,6% в годовом выражении, до 1,32 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала компания зафиксировала чистую прибыль в 53,2 миллиона долларов, что в 2,5 раза ниже показателя прошлогодней давности. Разводненная прибыль на акцию составила 0,64 доллара против 1,47 доллара годом ранее. Выручка выросла на 1,5% в годовом выражении, до 319,6 миллиона долларов.

Компания в минувшем году открыла 392 новых ресторана, включая 278 ресторанов Dunkin' в США. В текущем году компания прогнозирует разводненную прибыль на акцию в диапазоне 2,74-2,83 доллара.

Американская корпорация Dunkin' Brands Inc. которой принадлежат сети быстрого питания Dunkin' Donuts и Baskin-Robbins, — одна из ведущих мировых франчайзеров ресторанов быстрого обслуживания, которые подают горячие и холодные напитки, выпечку и мороженое.