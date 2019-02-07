МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в 2018 году увеличился на 3,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2017 годом — до 1,52 триллиона рублей, говорится в докладе Росстата.

В декабре показатель увеличился в годовом выражении на 3,3%, составив 155 миллиардов рублей, а по сравнению с ноябрем он вырос на 16%. Для сравнения, в декабре 2017 года рост оборота в годовом исчислении составлял 5,4%.

По итогам 2017 года оборот компаний общепита увеличился на 3,2% — до 1,435 триллиона рублей. Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.