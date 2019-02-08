ЯКУТСК, 8 фев — ПРАЙМ. Главгосэкспертиза РФ одобрила проект эксплуатации золоторудного месторождения "Хангалас" на Полюсе холода в Якутии, в рамках которого построят карьер и обогатительную фабрику, сообщает пресс-служба Главного управления госэкспертизы.

В якутском селе Оймякон 80 лет назад была зарегистрирована рекордная температура —71,2 градуса по Цельсию. Сегодня эта местность известна в мире как Полюс холода.

Как отметили в ведомстве, золоторудное месторождение "Хангалас" расположено в Оймяконском улусе Якутии, в пределах Хангаласского рудно-россыпного узла.

"Главгосэкспертиза России рассмотрела проект этапа опытно-промышленной эксплуатации месторождения. Прием и обработка полезного ископаемого будет производиться на рудном складе проектируемой гравитационной обогатительной фабрики. Балансовые запасы месторождения Хангалас по руде на этапе опытно-промышленной эксплуатации составят 25,6 тысячи тонн, эксплуатационные, с учетом потерь и разубоживания — 34,5 тысячи тонн в год", — рассказали в пресс-службе.

Эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

"По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. Текущей проектной документацией предусматривается оборудование участка открытых горных работ для добычи крупнотоннажной пробы руды, также здесь будут построены гравитационная обогатительная фабрика, гидротехнические сооружения системы оборотного технологического водоснабжения и объекты инженерного обеспечения предприятия", — отмечено в релизе.