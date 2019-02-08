МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль ритейлера электроники Ceconomy AG (прежнее название — Metro AG) в первом квартале 2018-2019 финансового года, который завершился 31 декабря, выросла на 3% в годовом выражении и составила 107 миллионов евро, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль в пересчете на акцию за указанный период составила 0,3 евро против 0,32 евро годом ранее. Компания объясняет снижение этого показателя затратами на реструктуризацию и изменения в управлении. Без учета этих затрат прибыль на акцию составила бы 0,37 евро.

При этом объем продаж компании достиг 6,879 миллиарда евро, увеличившись на 1,7% по сравнению с показателем годичной давности.

Компания отмечает, что объем онлайн-продаж вырос на 28% в годовом выражении и достиг 1,007 миллиарда евро (квартальный показатель впервые превысил отметку в 1 миллиард евро). На их долю в объеме продаж компании приходится 14,6%.

"Мы нарастили наши продажи и увеличили долю рынка в первом квартале. Улучшения в сфере управления операциями во время "черной пятницы" также позволили нам полностью компенсировать более слабую динамику октября и стабилизировать наши доходы", — приводятся в релизе слова финдиректора компании Берхарда Дютманна (Bernhard Duettmann). Вместе с тем, по его словам, компания по-прежнему ожидает, что трансформация и реорганизация ее деятельности окажет давление на финансовые показатели в целом за год.

В 2016 году немецкая Metro AG решила разделить бизнес на две публичные компании. В итоге Metro AG сменила название на Ceconomy AG и занялась продажей электроники, а продуктовый бизнес ритейлера был выделен в отдельную публичную компанию под названием Metro.