МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" выпустил учебную модификацию седана Lada Granta для автошкол, сообщает компания.

"Lada открывает прием заказов на специальную учебную модификацию седана Lada Granta, предназначенную для автошкол. Это уникальное предложение на рынке, автомобиль является полностью заводским продуктом, на который распространяется гарантия производителя (3 года или 100 тысяч километров)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль оснащен наклейками ''Ученик'', дополнительным зеркалом для инструктора и дублирующим комплектом педалей тормоза и сцепления (для модификаций с МКПП) или педалью тормоза (для моделей с автоматической и автоматизированной трансмиссией). Доплата за дополнительное оборудование составляет 28 тысяч рублей. Автомобиль сертифицирован, не нуждается в доработках и внесении изменений в ПТС. Lada Granta в комплектации для автошкол предлагается в четырех вариантах исполнения.