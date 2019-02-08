МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. "Аэрофлот" вносит изменения в правила перевозки животных в салоне самолета с 14 февраля: теперь допустимые для провоза на борту размеры сумок-переносок и контейнеров для перевозки питомцев станут меньше, сообщил перевозчик.

"Новые требования предъявляются к размерам жестких контейнеров и сумок-переносок для перевозки животных в салоне самолета. С 14 февраля размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 126 сантиметров (раньше допускалось 135 сантиметров), размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44х30х26 сантиметров (ранее допускалась сумма трех измерений 125 сантиметров)", — говорится в сообщении.

Новые стандарты позволяют надежно разместить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов, имеющихся в парке "Аэрофлота". Такое расположение контейнера позволяет путешествующему с животным и рядом сидящему пассажиру комфортно расположиться без стеснения и ограничений для ног, а также не создает препятствий для передвижения.

Если такое размещение невозможно, то на время движения воздушного судна по перрону, взлета и посадки контейнер или переноска должны быть пристегнуты к ремню безопасности пассажира при помощи удлинительного ремня, который предоставляется бортпроводниками. Надежное крепление контейнера в случае нештатной ситуации повышает уровень безопасности как для пассажиров, так и для животных, указала компания.

При этом вес животного вместе с контейнером или переноской не может превышать 8 килограммов. В случае, если общая масса больше, то перевозка допускается только в багажном отсеке.

"Пассажиры, которые планируют совершить перелет самолетами компании вместе с питомцами и приобрели билеты по 13 февраля включительно, могут совершить полет в соответствии со старыми требованиями", — отмечается в сообщении.