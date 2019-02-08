МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Международная платежная система Visa намерена ввести сервис выдачи наличных на кассах магазинов при условии оплаты приобретаемых товаров с помощью ее платежных карт. Платежная система планирует начать техническое тестирование сервиса уже в апреле. Участвовать в пилоте Visa планируют банки "Русский стандарт", Промсвязьбанк и Райффазенбанк. За один раз можно будет снять не более 100 долларов.

Введение такой услуги не имеет особых перспектив, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Во-первых, об этом говорит опыт конкурента Visa – Master card, который уже ввел в сентябре 2018 года аналогичный сервис. Во-вторых, слишком маленькая сумма, для снятия которой, к тому же, надо обязательно что-то покупать. В-третьих, в условиях растущего безналичного расчета сложно ожидать, что кого-то сильно заинтересуют новые сервисы по снятию наличных. На этом фоне не стоит ожидать роста оборота наличности в стране, как и роста количества фальшивых денег.

НЕ КОНКУРЕНТ "БЕЗНАЛА"

Введение сервиса по снятию наличных денег в магазинах является очевидным следствием конкурентной борьбы между платежными системами, говорит доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им Г.В. Плеханова Владислава Полетаева.

"Однако, следует учитывать, что это потребует значительных затрат как от банков, так и от торговых точек. Не каждая кредитная организация или торговая сеть готовы на них пойти, что показывает опыт Master card", — отмечает она.

По ее словам, не всегда такая услуга будет востребована населением, тем более, что покупку все равно придется оплачивать картой. Сумма снятия лимитирована, а банкоматы, в особенности крупных банков есть на каждом шагу. Учитывая вышесказанное, существенных изменений в обороте наличности, равно как и роста оборота фальшивых денег ожидать не следует, считает она.

Visa собирается пойти по стопам своего главного конкурента — Master card — и запустить возможность снятия наличных через магазины, даже несмотря на низкую востребованность данной услуги, о чем говорит факт сотрудничества с Master Card всего одной торговой сети в России, соглашается аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. По его мнению, у подобного проекта есть ряд препятствий. Первый связан с потенциальными пользователями данной услуги.

"Эквайринговая сеть расширяется очень быстро, практически все можно оплатить банковской картой, а снять значительную сумму, как в банкомате, будет невозможно, поэтому речь идет о довольно узком сегменте пользователей, которым срочно нужна небольшая сумма наличными, а банкомат находится далеко", — поясняет он.

Второй риск – это торговые точки, которым предстоит выдавать средства. Для этого им нужно получить статус платежного агента, что усложнит операционные процессы и бухгалтерию, поэтому мотивировать их на оказание дополнительной услуги может, например, скидка на эквайринг, но это уже не очень интересно банкам, так как они потеряют часть доходов, уточняет он.

Роста оборота наличных денег после запуска проекта ожидать не стоит, полагает эксперт. Тенденции последних лет говорят об обратном – наблюдается резкий рост транзакций с использованием банковских карт, который продолжится в дальнейшем. По итогам 2017 года объем безналичных платежей в РФ вырос на 52%, годом ранее на 47%. Параллельно с этим увеличивается число торговых точек, принимающих к оплате пластиковые карты, поэтому потенциальная аудитория новой услуги довольно ограничена.

Снятие наличных с пластиковых карт Visa в кассах магазинов может стать не больше, чем одним из удобных сервисов, считает аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

"Не думаю, что благодаря новому сервису банкам удастся серьезно нарастить клиентскую базу, поскольку клиенты не станут выбирать банк лишь по одному удобному сервису. Тем более, лимит на снятие наличных на кассах будут ограниченными ", — считает она.

Подобный сервис вряд ли окажет существенное влияние на рынок, в том числе на рост количества фальшивых купюр, тем более что суммы, доступные к снятию, будут небольшими, полагает директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов.

"Не ждем мы и значительного роста наличного оборота, поскольку сервис, как мы понимаем, предполагает снятие небольшого количества наличных только при условии оплаты картой товаров или услуг. То есть просто снять наличные, не расплатившись за что-то при этом картой, будет нельзя", — уточняет он.

ДЛЯ КОГО ИНТЕРЕСНО

При этом Граборов убежден, что для потребителей сервис очень удобен по ряду причин. Во-первых, человек может не искать отдельно стоящий банкомат в торговом центре, а просто снять небольшое количество наличных параллельно с совершением покупки. Во-вторых, сегодня большая часть терминалов настроена на прием платежей со смартфона, а вот в банкоматах, как правило, нельзя снять деньги с помочью Apple pay, Samsung pay и прочих сервисов бесконтактной оплаты.

"Выходит, что потребителю даже для снятия наличных можно будет не носить с собой карту, поскольку появится возможность сделать такую операцию с помощью смартфона на кассе магазина", — поясняет он.

Нововведение может снизить востребованность банкоматов, однако на общие доходы банков повлияет вряд ли – произойдет перераспределение в пользу снятия наличных в POS-терминалах, а эти операции также являются источником комиссионного дохода для банков.

В числе возможных минусов сервиса – повышение времени обслуживания клиентов на кассе, поскольку дополнительные движения с наличными в любом случае потребуют больше времени. Особенно в первые месяцы после запуска проекта возможно увеличение очередей в магазинах, подключивших сервис, полагает эксперт.

Кравчук не исключает, что крупные ритейлеры заинтересуются услугой, так как это может привести к росту траффика, с которым у многих были проблемы в 2018 году. Проект также может быть интересен для небольших и средних банков, не имеющих развитых сетей банкоматов. Однако ждать влияния на финансовые показатели компаний не стоит, оно будет минимальным.