МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Завод по производству упаковочных материалов откроется в 2020 году в Подмосковье с объемом инвестиций в 100 миллионов долларов, на нем создадут 300 рабочих мест, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В Подмосковье появится предприятие по производству упаковочных материалов! Завод построят наши партнеры из Индии. Сегодня вместе с председателем правления и управляющим директором Uflex Group Ашоком Чатурведи заложили первый камень завода. На нем будет 300 рабочих мест, а объём инвестиций составит 100 миллионов долларов", — написал Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что предприятие начнёт работать в следующем году.