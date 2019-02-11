МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России разработало законопроект, который вернет на улицы городов торговые ларьки и палатки. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на замминистра Виктора Евтухова.

Документ был разработан Минпромторгом и внесен в нижнюю палату парламента в конце прошлого 2018 года.

Евтухов отметил, что малые форматы торговли сейчас стали необходимы из-за "дефицита качественных торговых площадей". По его словам, на крупные торговые сети в России сегодня приходится около 30-40% рынка, однако желающих представить свою продукцию в различных торговых точках значительно больше. Он также пояснил, что в регионах малые форматы торговли есть и сейчас, но "зачастую наличие палаток зависит от личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета".

"Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая нестационарная розница — важнейший формат торговли, он существует везде",— подчеркнул Евтухов.