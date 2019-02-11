МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с поддержкой предложения по выравниванию тарифов для отечественных и иностранных авиаперевозчиков, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы службы Александра Редько.

По словам собеседника издания, российские авиакомпании таким образом могут лишиться права на льготную стоимость аэропортовых услуг на международных рейсах.

С данной инициативой о выравнивании тарифов выступила в прошлом 2018 году Ассоциация европейского бизнеса. В настоящее время обслуживание бортов в аэропортах зарубежным авиакомпаниям обходится в три раза дороже, чем отечественным.

В службе подчеркнули также, что необходимость выравнивания ставок сборов для авиакомпаний есть, но нужно делать это "постепенно с учетом экономических реалий, не допуская резкого увеличения нагрузки на российские компании".

По мнению опрошенных изданием экспертов, если это решение будет принято, то оно спровоцирует рост цен на авиабилеты и, как следствие, снижение пассажиропотока на заграничных направлениях.