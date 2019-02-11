МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути (СМП) в 2019 году должен составить 26 миллионов тонн, следует из материалов на сайте правительства РФ.

В декабре глава дирекции СМП госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша говорил, что грузооборот по Северному морскому пути в 2019 году может вырасти более чем в 1,5 раза — до 30 миллионов тонн против 18 миллионов тонн в 2018 году.

Согласно прогнозам, предусмотренным комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, размещенным на сайте правительства, объем перевозок по СМП в 2021 году возрастет до 51 миллиона тонн, в 2024 году — до 80 миллионов тонн. Кроме того, в материалах указано, что до конца 2024 года будут построены четыре ледокола на сжиженном природном газе для оказания услуг по проводке судов.

В начале февраля вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил на пресс-конференции, что грузопоток по Северному морскому пути пока не выходит на 80 миллионов тонн в год к 2024 году, которые поручил обеспечить президент РФ Владимир Путин, поэтому Роснедра проверят соблюдение лицензий добывающими компаниями.

По данным "Новатэка", его проекты обеспечат загрузку СМП к середине 2020-х годов в 46,5 миллиона тонн. Газета "Коммерсант" сообщала, что "Нефтегазхолдинг" к 2024 году обеспечит объем 5 миллионов тонн в год своими силами, а при "определенных мерах господдержки" для проекта освоения Пайяхского месторождения обещает обеспечить 10 миллионов тонн в год.