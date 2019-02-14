МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россияне могут потратить в День всех влюбленных в этом году на цветы, косметику, подарочные сертификаты, украшения и конфеты в интернет-магазинах на 4% больше, чем годом ранее, — более 24,5 миллиона рублей, сообщили в компании-производителе онлайн-касс "Атол" и в операторе фискальных данных "Платформа ОФД".

"Основываясь на прошлогодних данных мы ожидаем, что непосредственно в День святого Валентина россияне потратят на онлайн-покупки цветов, косметики, подарочных сертификатов, украшений и конфет сумму, превышающую 24,5 миллиона рублей. Это на 81% больше среднего дневного показателя за весь анализируемый период с начала февраля этого года, и на 4% больше общей суммы покупок 14 февраля 2018 года", — говорится в материалах сервиса "Атол онлайн". При этом в этом году россияне уже потратили на онлайн-покупки к празднику почти 211 миллионов рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2018 году.

"Атол" и Платформа ОФД" проанализировали продажи, совершенные в период с 1 по 14 февраля 2018 года и с 1 по 12 февраля 2019 года, обработав фискальные документы с более чем четверти всех онлайн-касс в России.

Как отмечается в исследовании, россияне начали совершать покупки за 2 дня до наступления праздника, в частности вырос спрос на цветы, косметические и парфюмерные товары. "В среднем, в эти дни в онлайн-сегменте мы наблюдаем прирост на 212-224% и 27-36% в денежном выражении соответственно", — поясняется в материалах.

Исследование показало, что расходы россиян на все покупки к Дню Святого Валентина выросли, добавил основатель компании "Атол" Алексей Макаров. "Мы фиксируем увеличение средней стоимости одной покупки на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы также наблюдаем увеличение интереса россиян к покупкам через интернет: в этом году они потратили на онлайн-покупки к празднику почти 211 млн рублей, что на 73% больше, чем годом ранее", — рассказал Макаров.