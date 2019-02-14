МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании одобрил привлечение инвесторов в угольный терминал "Лавна" в морскому порту Мурманск, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, обновлённый состав совета директоров ГТЛК под председательством вице-премьера Максима Акимова одобрил сделку, согласно которой крупнейшими акционерами порта с долями по 30% станут "Бизнесглобус" Андрея Бокарева и "Центр развития портовой инфраструктуры", формально принадлежащий Борису Гутцову, но, по словам собеседников "Ъ" на рынке, связанный со структурами Бориса и Аркадия Ротенбергов, 25% получит холдинг СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина. Новые инвесторы дадут гарантии загрузки портовых мощностей. Также 10% проекта получит подконтрольная РЖД "РЖД-Инфраструктурные проекты", 5% останется у ГТЛК.

В рамках этой сделки терминал "Лавна" был целиком оценен в 1,2 миллиарда рублей.

По словам собеседников "Ъ", сделка одобрена при условии, что новые инвесторы дадут юридически обязывающие гарантии загрузки порта. Кроме того, должен быть подписан документ, предусматривающий механизм восстановления контроля в порту в пользу ГТЛК, "если что-то пойдет не так".

Другую крупную сделку по покупке Первой тяжеловесной компании (ПТК) и Brunswick Rail за 90 миллиардов рублей совет директоров пока не одобрил, запросив дополнительную информацию, пишет газета со ссылкой на источники. 11 февраля группа "Промышленные инвесторы" Сергея Генералов сообщила, что продала ПТК пулу инвесторов. До 8 марта должна быть предоставлена дополнительная информация, после чего вопрос будет вынесен на рассмотрение совета директоров ГТЛК заново.

Проект строительства комплекса перегрузки угля "Лавна" включен в госпрограмму "Развитие транспортной системы России", Стратегию развития железнодорожного транспорта, Транспортную стратегию РФ и "Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры". "Лавна" будет первой в России портовой концессией.

Первую очередь терминала мощностью 9 миллионов тонн планируется запустить в декабре 2020 года, вторую — в декабре 2021 года. Рассматривается возможность строительства к 2023 году третьей очереди мощностью также 9 миллионов тонн, а также терминала по перевалке минеральных удобрений мощностью 6 миллионов тонн в год.