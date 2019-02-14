МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль авиастроительного концерна Airbus по итогам 2018 года выросла на 29% и составила 3,054 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании.

Прибыль в пересчете на акцию в отчетном периоде составила 3,94 евро против 3,05 евро годом ранее. Выручка за прошедший год увеличилась на 8% — до 63,707 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала компания получила чистую прибыль в размере 1,601 миллиарда евро, что почти в 1,7 раза превышает показатель годичной давности. Прибыль на акцию составила 2,06 евро против 1,24 евро в четвертом квартале 2017 года. Квартальная выручка выросла на 11% — до 23,286 миллиарда евро.

По итогам 2018 года чистый объем заказов на коммерческие самолеты компании составил 747 авиалайнеров против 1,1 тысячи самолетов в 2017 году. Общий объем портфеля заказов компании по состоянию на 31 декабря 2018 года составил 7,577 тысячи самолетов. В 2019 году компания планирует поставить покупателям 880-890 авиалайнеров.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря составляло 133,671 тысячи человек.