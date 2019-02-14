МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведско-британского фармацевтического гиганта AstraZeneca по итогам 2018 года составила 2,05 миллиарда долларов, снизившись на 29% с показателя за 2017 год, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,7 доллара против 2,37 доллара по итогам 2017 года. Выручка компании также уменьшилась — на 1,7%, до 22,09 миллиарда долларов.

Чистая прибыль AstraZeneca по итогам четвертого квартала составила 1,009 миллиарда долларов, продемонстрировав снижение на 20% по сравнению аналогичным показателем годом ранее. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 0,82 доллара против 1,03 доллара годом ранее. Выручка компании составила 6,417 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде в 2017 году.

Выручка компании на развивающихся рынках, в которые входит и Россия, в 2018 году выросла на 12%, до 6,891 миллиарда долларов. При этом наибольший объем продаж в регионе приходится на Китай (55% от общего объема продаж на развивающихся рынках). За год показать вырос на 28%, достигнув 3,795 миллиарда долларов.

AstraZeneca Plc, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, была образована путем слияния в 1999 году британской Zeneca Group Plc и шведской Astra AB. Компания занимается разработкой, производством и реализацией препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых, неврологических, а также онкологических заболеваний.