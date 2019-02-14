СОЧИ, 14 фев — ПРАЙМ. Аэропорт "Внуково", "ВЭБ-Лизинг", авиакомпания "Азимут" и банкир Александр Лебедев запускают проект чартерных бизнес-перевозок на базе самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), говорится в совместном пресс-релизе Объединенной авиастроительной корпорации и ВЭБа.

"14 февраля 2019 года в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума "ВЭБ-Лизинг", Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), "Центр Бизнес-Авиации" аэропорта "Внуково", авиакомпания "Азимут" и "Национальная резервная корпорация" (НРК) подписали соглашение о намерениях по реализации проекта чартерных корпоративных перевозок по России на базе самолетов SSJ100", — говорится в сообщении.

В рамках проекта предполагается использование воздушных судов в бизнес-компоновке кресельной емкостью до 56 кресел для выполнения выполняемых по заказу полетов, осуществляемых в интересах крупных корпораций, спортивных команд, в рамках концертных туров и прочих групповых перевозок. В рамках подписанного соглашения стороны определят финансовые параметры проекта и на их основе подготовят структуру сделки, а также согласуют объем задействованной авиатехники и детальную дорожную карту проекта.

"Полтора года успешной работы авиакомпании "Азимут" показали высокий спрос на региональные перевозки в России. "Внуково-3" является крупнейшим центром бизнес-авиации в России и Восточной Европе с собственной развитой инфраструктурой. Наш "Центр Бизнес-Авиации" с легкостью может обеспечить комфортное обслуживание рейсов и пассажиров нового проекта и лучше всего подходит для авиакомпаний, работающих в подобном сегменте перевозок", – отметил совладелец аэропорта "Внуково" и авиакомпании "Азимут" Виталий Ванцев.

"Национальная резервная корпорация" (НРК) — российский финансово-промышленный холдинг, объединяющий активы российского бизнесмена Александра Лебедева. Ранее Лебедев уже занимался авиационным бизнесом: он был акционером авиакомпаний "Аэрофлот", Red Wings и лизинговой "Ильюшин Финанс Ко".