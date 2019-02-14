МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве гендиректора машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Альберта Бакова, зятя кинорежиссера Никиты Михалкова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд в четверг произвел процессуальную замену первоначального заявителя в деле о банкротстве Бинбанка в части требований в размере 6 миллионов рублей и компании "Литейное производство" в части требований в размере около 19 миллионов рублей на холдинг "Транспортные компоненты". После этого представитель "Транспортных компонентов" заявил отказ от этих требований, а также от требований к Бакову в размере еще более 179 миллионов рублей. В связи с отказом единственного кредитора от требований суд прекратил производство по делу о банкротстве.